Два фальшивых документа изъяли на КПП “Костешть”

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили и изъяли два фальшивых документа у граждан Молдовы, которые направлялись во Францию. Инциденты были задокументированы накануне на КПП “Костешть”.

По данным Пограничной полиции, во время проверки пассажиров микроавтобуса рейса Молдова-Франция документы предъявил 45-летний гражданин Молдовы, житель Бричанского района. В кошельке мужчины было фальшивое удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями. Нарушитель пояснил, что купил документ за 300 евро, чтобы трудоустроиться за границей.

В этот же день к линии контроля подъехал автомобиль, который также направлялся во Францию. Во время проверки у 22-летнего молодого человека с двойным гражданством (молдавским и румынским) был найден поддельный сертификат об окончании автошколы, выданный якобы властями Румынии. Гражданин признался, что купил документ за 200 евро.

Оба фальсификата были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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