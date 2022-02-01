Два фальшивых документа и контрабандный товар изъяли на границе за последние сутки

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Две страховки на автомобиль и контрабандный товар обнаружили правоохранители на молдо-украинской границе за последние 24 часа.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, водитель дальнего рейса, 51-летний гражданин Узбекистана, намеревался въехать в Молдову через КПП “Тудора”. В ходе проверки выяснилось, что его страховка на автомобиль была сфальсифицирована. Нарушитель сказал, что ничего не знает о несоответствии, а документ он получил от фирмы, на которую работает.

Ещё один водитель пытался незаконно провезти через границу товар. На трассе R-31 пограничники остановили автомобиль, за рулём которого находился 45-летний молдаванин. Он вёз из Украины товар широкого потребления, который не был задекларирован. Он должен был попасть на рынок Бельц.

Обстоятельства инцидентов выясняются. Нарушителям грозят штрафы.

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