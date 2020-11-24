Два факта подделки водительских удостоверений выявили на границе

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Всего за сутки сотрудники Пограничной полиции обнаружили двух водителей с поддельными правами. Инциденты произошли в пунктах пропуска “Крива-Мамалыга” и “Мирное-Табаки”.

На выезде из страны остановили 32-летнего водителя грузовика VOLVO. В ходе проверки выяснилось, что права, выданные на имя мужчины, являются поддельными. Водитель рассказал, что лишился удостоверения за нарушение ПДД, а дубликат оригинала позже купил за 7 000 российских рублей.

Во втором случае 37-летний гражданин Украины предъявил поддельные водительские права. Задержанный отказался давать какие-либо объяснения по этому поводу.

Документы были изъяты и переданы на экспертизу. Мужчины продолжили путь в качестве пассажиров.

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