Два ДТП за день произошло по вине пьяных водителей

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Аварии с участием нетрезвых автовладельцев случились накануне в Приднестровье. Так, в Тирасполе автомобиль Toyota наехал на бордюр, а после врезался в забор.



За рулём был 26-летний мужчина. Он не пострадал, сообщает novostipmr.com. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф с лишением права управления автотранспортом сроком до 2 лет.

Во втором случае на трассе Григориополь – Шипка 30-летний водитель Audi не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево. Мужчину увезла “скорая” с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами. Известно, что пострадавший управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

По обоим инцидентам ведётся разбирательство.

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