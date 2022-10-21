Два дорожных рабочих пострадали в результате серьезного ДТП в Трушенах

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Серьезное ДТП произошло сегодня у въезда в Трушены. Водитель врезался в стоящую на “аварийке” машину, которую в итоге рикошетом отбросило в сторону дорожных рабочих.

По данным полиции, за рулем находился 30-летний водитель. По неизвестной причине он не справился с управлением и врезался в машину, которая стояла на “аварийке” на второй полосе дороги. В результате автомобиль отбросило в сторону двух рабочих, которые занимались ремонтом дороги в этой зоне, передает realitatea.md.

Мужчины в возрасте 33 лет и 61 года получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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