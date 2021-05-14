Два долгожителя, в том числе ветеран ВОВ, получат деньги от примарии Кишинева

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Два человека, которым в мае нынешнего года исполнилось 100 и 101 год, получат финансовую помощь от примарии Кишинева в размере 5 000 леев каждый.

Как рассказал генпримар Кишинёва Ион Чебан, речь идет о Павле Гладкове, полковнике запаса, ветеране Второй мировой войны, кавалере Ордена Республики, которому 9 мая исполнилось 100 лет. А также Марии Байдан, которой в этом году исполнился 101 год.

– Желаю им крепкого здоровья и всего самого лучшего! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

В этом году муниципалитет поздравил четырех долгожителей, которым исполнилось 100 лет, а также трех человек в возрасте 101, 102 и 106 лет.

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