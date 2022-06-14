Два десятка пьяных водителей попались полиции за последние сутки

Два десятка пьяных водителей попались полиции за последние сутки

За минувшие 24 часа патрульные задержали на дорогах 20 пьяных водителей. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

По данным ведомства, 15 водителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения. У одного из них концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,44 мг/л. 34-летнего жителя села Золотиевка Новоаненского района остановили на одной из улиц в Новотроицке.

Ещё одного нетрезвого водителя, 52-летнего жителя села Арионешть Дондюшанского района, поймали в Сорокском районе. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,11 мг/л алкоголя. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянку.

Стоит отметить, что с начала года на территории страны по вине пьяных водителей произошло 57 ДТП, в результате которых погибли 9 человек, а 53 получили травмы.

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