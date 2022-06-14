Два десятка пьяных водителей попались полиции за последние сутки

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За минувшие 24 часа патрульные задержали на дорогах 20 пьяных водителей. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

По данным ведомства, 15 водителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения. У одного из них концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,44 мг/л. 34-летнего жителя села Золотиевка Новоаненского района остановили на одной из улиц в Новотроицке.

Ещё одного нетрезвого водителя, 52-летнего жителя села Арионешть Дондюшанского района, поймали в Сорокском районе. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,11 мг/л алкоголя. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянку.

Стоит отметить, что с начала года на территории страны по вине пьяных водителей произошло 57 ДТП, в результате которых погибли 9 человек, а 53 получили травмы.

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