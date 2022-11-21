Два десятка пьяных водителей поймали на дорогах страны на выходных

Два десятка пьяных водителей поймали на дорогах страны на выходных

В прошедший уикенд автоинспекторы остановили на дорогах страны 20 нетрезвых водителей. Четверо из них отказались пройти тестирование на алкоголь. Более 1800 автовладельцев получили штрафы за несоблюдение ПДД.

484 гражданина были оштрафованы за превышение скоростного режима, 345 – за несоблюдение указаний дорожных знаков. За нарушение правил остановки протоколы составили в отношении 179 водителей. В то же время за нарушение правил перевозки детей до 12 лет оштрафовано 249 автовладельцев.

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