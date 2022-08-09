Два десятка граждан пострадали от мошенников, заполучивших данные чужих банковских карт (ВИДЕО)

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Сотрудники ИП Унген совместно с прокурорами и сотрудниками Национальной администрации пенитенциарных учреждений раскрыли ОПГ, члены которой занимались хищением денежных средств с банковских карт.

Как было установлено, члены преступной группы через приложение «Messenger» обманным путём получали от жертв номера банковских карт и коды, а впоследствии изымали денежные средства. Полиция выявила 22 пострадавших, а общая сумма украденного составила более 300 тысяч леев.

Также было установлено, что организаторы мошеннической схемы находились в пенитенциарных учреждениях страны и координировали действия с сообщниками на свободе. В результате двое подозреваемых были задержаны, один впоследствии помещён под арест сроком на 30 суток, а третий участник ОПГ в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении.

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