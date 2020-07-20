Два депутата парламента заболели коронавирусом

Два депутата парламента заболели коронавирусом

Депутаты партии “Шор” Игорь Химич и Владимир Витюк заболели коронавирусом. Об этом сообщается на странице формирования в соцсети. Они самоизолировались для лечения на дому. 

– В связи с этим, а также потому что у многих депутатов партии “Шор” есть температура и они чувствуют себя нехорошо, сегодня в первой половине дня вся парламентская фракция пройдет тестирование на коронавирус. Результаты будут сообщены позднее, – говорится в объявлении. 

Напомним, что за всё время пандемии вирус выявили у трех депутатов и у нескольких сотрудников парламента. В мае в законодательном органе был объявлен двухнедельный карантин.

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