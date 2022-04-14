Два дела о сбыте наркотиков на миллионы леев переданы в суд

Два дела о сбыте наркотиков на миллионы леев переданы в суд

Завершено расследование по двум уголовным делам об обороте наркотиков на сумму более двух миллионов леев.

Оба случая торговли запрещёнными веществами были раскрыты в декабре 2021 года. В первом проживавший в Бельцах гражданин РФ производил наркотики в оборудованной лаборатории и продавал онлайн. Во втором случае прокуратура отправила на скамью подсудимых лидера ОПГ и его сообщника, которые занимались контрабандой наркотиков из Украины.

В ходе обысков правоохранители обнаружили нарколабораторию, различные виды запрещённых веществ в большом количестве, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другое оборудование, используемое в преступных целях. По ходатайству прокуратуры был наложен арест на две квартиры обвиняемых общей стоимостью около двух миллионов леев.

Мужчины помещены под стражу, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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