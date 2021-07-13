Два человека задержаны по делу о коррупции при выдаче водительских прав

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Сотрудники НАЦ задержали работника Агентства государственных услуг и его “клиента”.

По данным следствия, бенефициару пообещали помочь сдать экзамены на получение водительских прав без прохождения обучения. За свою “услугу” сотрудник АГУ получил взятку в размере 800 евро.

Подозреваемым грозит уголовный штраф, до 7 лет лишения свободы и лишение права заниматься определённой деятельностью на установленный период времени.

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