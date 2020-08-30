Два человека утонули в Днестре

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Инциденты произошли в Новых Аненах и Криулянах.

В первом случае купаться пошел 28-летний житель села Гура Быкулуй. По предварительной информации, в воду он вошел в состоянии алкогольного опьянения, а вскоре утонул. Тело мужчины вытащили водолазы.

Второй случай произошел в селе Кошерница. 74-летний мужчина решил искупаться в Днестре. Заплыв он устроил также нетрезвым.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются. С начала этого года в водоемах страны утонули 85 человек, включая 14 несовершеннолетних.

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