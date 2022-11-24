Два человека сгорели заживо в Дрокии

Два человека сгорели заживо в Дрокии

Мужчина и его сожительница сгорели заживо во время пожара в собственном доме. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Згурица. 

На место ЧП прибыли три пожарных расчёта. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины. В результате инцидента в доме уничтожено всё имущество и 50% крыши, передаёт publika.md.

Причина и обстоятельства трагедии выясняются.

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