Два человека сгорели заживо в Дрокии

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Мужчина и его сожительница сгорели заживо во время пожара в собственном доме. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Згурица.

На место ЧП прибыли три пожарных расчёта. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины. В результате инцидента в доме уничтожено всё имущество и 50% крыши, передаёт publika.md.

Причина и обстоятельства трагедии выясняются.

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