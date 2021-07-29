Два человека пострадали в жутком ДТП на трассе Кишинёв-Сороки

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Серьёзная авария произошла в среду вечером недалеко от села Гура Каменчий Флорештского района.

По данным полиции, 49-летний сотрудник инспектората полиции Флорешт за рулём Audi врезался в трактор, который от удара перевернулся. Водителям понадобилась медицинская помощь, их доставили в районную больницу, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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