Два человека пострадали в жутком ДТП на трассе Кишинёв-Сороки

Два человека пострадали в жутком ДТП на трассе Кишинёв-Сороки

Серьёзная авария произошла в среду вечером недалеко от села Гура Каменчий Флорештского района.

По данным полиции, 49-летний сотрудник инспектората полиции Флорешт за рулём Audi врезался в трактор, который от удара перевернулся. Водителям понадобилась медицинская помощь, их доставили в районную больницу, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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