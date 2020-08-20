Два человека пострадали в серьёзной аварии в Комрате

Два человека пострадали в серьёзной аварии в Комрате

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром. На центральной улице Комрата столкнулись автомобиль “ВАЗ-2106”, которым управлял 67-летний житель Чимишлийского района, и Toyota Corolla под управлением 48-летнего жителя села Котовское. 

Как пишет gagauzinfo.md, в результате удара травмы различной степени тяжести получили две пассажирки “ВАЗа”. Их доставили в районную больницу Комрата.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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