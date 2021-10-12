Два человека пострадали в результате пожара в Рыбнице

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Инцидент произошёл накануне вечером. В пожарную часть позвонили соседи дома по улице Комарова.

Внимание очевидцев привлёк густой дым. Дежурный выслал расчёт огнеборцев к месту происшествия и оповестил все службы города. Скорая помощь прибыла одновременно с пожарными. Как оказалось, от огня пострадали два человека. Они самостоятельно покинули пылающее строение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Мужчины 45 и 47 лет получили ожоги 60% и 15% тел соответственно. Их госпитализировали в реанимационное отделение Рыбницкой районной больницы.

Огнеборцы принялись тушить летнюю кухню, объятую пламенем. Сложность заключалась в том, что постройка находилась в метре от жилого дома. Пожарные не дали распространиться огню. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Огнём частично уничтожена постройка и мебель.

Инспектор выяснил: помещение было оборудовано под жилую комнату, в ней проживали пострадавшие. Очаг был обнаружен на одной из кроватей. Вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

Проводится разбирательство.

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