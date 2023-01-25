Два человека пострадали в ДТП на автодороге Тирасполь – Кицканы

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Авария произошла на автодороге Тирасполь – Кицканы.

“Тойота” двигалась в сторону села Кицканы. За рулём был 28-летний водитель. На повороте машину вынесло на встречку и она врезалась в “Опель”, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В “Тойоте” кроме водителя никого не было. Мужчина не пострадал. В “Опеле” сзади находились 21-летняя женщина и два ребёнка: полугодовалый малыш – в люльке от коляски, двухлетний мальчик сидел рядом с мамой. Ребёнок не находился в детском кресле и не был непристёгнут.

Малыши не пострадали. В момент столкновения, закрыв собой детей, женщина получила травму головы. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель “Опеля” получил ушиб груди и травму головы. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

Правоохранители выяснили: на “Тойоте” установлены зимние шины. Вероятно, водитель не учёл метеоусловия (трасса была мокрой) и не справился с управлением.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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