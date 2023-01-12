Два человека погибли в результате пожаров за последние сутки

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Всего с начала 2023 года в Молдове был зарегистрирован 61 пожар, в результате которых погибли 6 человек.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, первый случай произошел вчера в Ниспоренах. Пожар вспыхнул в жилом доме, в комнате площадью 6 кв.м. Огонь потушили местные жители. Прибывшие на место пожарные ликвидировали тление, в это время они обнаружили частично обгоревшее тело 66-летнего мужчины. Обстоятельства трагедии выясняются.

Второй случай произошел минувшим вечером на улице Н.М. Спэтару в Хынчештах. Пожар вспыхнул в жилом доме. Огонь охватил две комнаты и всю крышу. Прибывшие на место пожарные эвакуировали хозяина дома, который был без сознания. Он не получил ожогов. Во время тушения пожара был обнаружен еще один человек – 60-летний мужчина. К сожалению, он скончался. Причина возгорания выясняется.

Всего за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 24 чрезвычайных ситуациях.

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