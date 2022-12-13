Два человека погибли в результате ДТП в Кагуле: водитель был пьян

Два человека погибли в результате ДТП в Кагуле: водитель был пьян

Трагедия произошла минувшим вечером в селе Джурджулешты Кагульского района. 

По данным ГИП, мужчины в возрасте 36 и 44 лет стояли между двумя грузовиками, которые были припаркованы на проезжей части. Водитель одного из большегрузов начал движение. В результате мужчин зажало. От полученных травм они скончались.

Правоохранители выяснили, что водитель фуры находился в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,28 мг/л алкоголя.

Полиция проводит расследование по факту случившегося.

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