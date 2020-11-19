Два человека погибли в крупных пожарах в Приднестровье

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О пожаре в селе Фрунзе сообщили местные жители. Увидев дым в окнах частного дома, где проживала пожилая женщина, соседи сообщили о случившемся её родственникам и пробовали сами потушить возгорание. Из-за сильного задымления попасть в помещение было сложно – прибывшим на место пожарным пришлось использовать специальное снаряжение. В одной из комнат они обнаружили тело хозяйки дома.

Как выяснилось, 90-летняя бабушка проживала одна. За ней присматривали родственники и женщина-сиделка. Накануне пенсионерку навещали, ничего подозрительного не было.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам. Дом отапливался при помощи газового котла. Прибор не повреждён. Выгорела только кровать, на которой спала пенсионерка, сильно закоптились стены.

Ещё один пожар, унёсший жизнь человека, произошёл в Тирасполе. На месте работали два расчёта пожарных. В комнате обнаружили тело 61-летнего хозяина дома. Смерть наступила от отравления продуктами горения.

Предположительно, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Очаг возгорания был у электрической плитки, стоявшей на полу. Дом оборудован газовым отоплением, но котёл был отключён. Вероятно, мужчина использовал для обогрева помещения электроплитку. Разбирательство продолжается.

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