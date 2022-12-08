Два человека оказались в реанимации после ДТП в Дубоссарском районе

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Жуткая авария произошла накануне на выезде из Дубоссар. На трассе столкнулись “Форд” и “Опель”. Скорую помощь и правоохранителей на место вызвал очевидец.

На неотложке водителя и пассажирку легковушки доставили в районную больницу. У мужчины 1956 года рождения тяжёлые травмы: перелом костей таза и травматический шок. Его супруга 1959 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом руки. Оба – в реанимации.

Никто из находившихся в грузовом авто не пострадал. Инспекторы считают, что причиной аварии могла стать плохая видимость.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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