Два брата предъявили фальшивые водительские права на границе

Два брата предъявили фальшивые водительские права на границе

Инцидент произошёл накануне вечером на КПП “Скулень”. 

К линии контроля подъехал микроавтобус, направлявшийся в Литву. В качестве пассажиров в нём были два брата – 22 лет и 31 года – из Рышкан. У обоих обнаружили поддельные водительские права. Мужчины признались, что документы им помог оформить отец, заплатив за них 1100 евро.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Документы изъяты и отправлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечении к ответственности замешанных лиц.

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