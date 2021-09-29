Два брата предъявили фальшивые водительские права на границе

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Инцидент произошёл накануне вечером на КПП “Скулень”.

К линии контроля подъехал микроавтобус, направлявшийся в Литву. В качестве пассажиров в нём были два брата – 22 лет и 31 года – из Рышкан. У обоих обнаружили поддельные водительские права. Мужчины признались, что документы им помог оформить отец, заплатив за них 1100 евро.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Документы изъяты и отправлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечении к ответственности замешанных лиц.

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