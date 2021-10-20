Два брата из Хынчешт задержаны за ограбление и попытку изнасилования

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Накануне в полицию Хынчешт обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что её ограбили и пытались изнасиловать.

К жертве подошли двое молодых людей 17 и 18 лет, силой затащили в заброшенное здание и попытались совершить акт насилия. Девушка оказала сопротивление и стала звать на помощь. Юноши испугались и сбежали, прихватив с собой телефон пострадавшей.

Вскоре подозреваемых удалось разыскать. Молодые люди оказали сопротивление при задержании.

Правоохранители возбудили два уголовных дела: за ограбление и попытку изнасилования. Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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