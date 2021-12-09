Два “бизнесмена” продавали в столице контрафактный спирт (ВИДЕО)

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Полиция задержала мужчин 49 и 53 лет, которые занимались нелегальной продажей алкогольной продукции на территории столичных рынков.

Граждане прятали алкоголь в коробках для бананов, затем доставляли на подпольный склад, разливали по бутылкам и впоследствии поставляли для продажи на рынки. В результате обысков сотрудники полиции изъяли более полутонны этилового спирта на 27 000 леев.

К нарушившим закон лицам будут применены санкции.

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