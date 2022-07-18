Два автомобиля столкнулись на трассе: есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло этой ночью в Сынжерейском районе.
На трассе Бельцы-Кишинёв столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. По данным полиции, удар случился по вине 29-летней женщины-водителя, резко сменившей полосу движения.
В результате она и 31-летний пассажир попали в больницу с серьёзными травмами. Второй водитель не пострадал, пишет echipa.md.
Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии