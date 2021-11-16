Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Унгенах: есть пострадавшие (ФОТО)

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Авария произошла минувшей ночью на трассе R-17, вблизи села Пырлица.

По данным полиции, на дороге столкнулись Land Rover и Opel. Предполагается, что виновным в ДТП является 41-летний водитель Land Rover, который выехал на встречную полосу. За рулём второго авто находился 23-летний мужчина, передаёт deschide.md.

Обе машины получили серьёзные технические повреждения. Водитель Opel и 35-летний пассажир Land Rover были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства аварии выясняются.

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