Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Унгенах: есть пострадавшие (ФОТО)

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Унгенах: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла минувшей ночью на трассе R-17, вблизи села Пырлица. 

По данным полиции, на дороге столкнулись Land Rover и Opel. Предполагается, что виновным в ДТП является 41-летний водитель Land Rover, который выехал на встречную полосу. За рулём второго авто находился 23-летний мужчина, передаёт deschide.md.

Обе машины получили серьёзные технические повреждения. Водитель Opel и 35-летний пассажир Land Rover были госпитализированы с травмами. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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