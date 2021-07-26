Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Тирасполь-Каменка: есть пострадавшие

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В аварии пострадали три человека: оба водителя и пассажирка. Скорую помощь вызвали очевидцы, они и помогли пострадавшим выбраться из искорёженных машин.

По словам 64-летнего мужчины, который вместе с супругой ехал в сторону Тирасполя, их обогнал автомобиль. Из потока машин, ехавших навстречу, выехала Toyota, водитель которой также совершал обгон. Пытаясь уйти от столкновения, водитель встречной легковушки взял левее и врезался в авто пенсионера, пишет пресс-центр МВД ПМР.

От серьёзных последствий граждан спасли подушки безопасности, которые сработали в обеих машинах. В больницу доставили водителя с переломом бедренной кости, 65-летнюю пассажирку с травмой живота и её супруга с переломом ребра и ушибами.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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