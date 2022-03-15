Два автомобиля сгорели за ночь во дворе жилого дома

Два автомобиля сгорели за ночь во дворе жилого дома

Полыхающий Lexus увидела жительница многоэтажки в Тирасполе. Женщина сразу вызвала пожарных.

К моменту прибытия дежурного расчёта машина была полностью объята пламенем. От неё огонь перекинулся на рядом стоящий Volkswagen, пишет mvdpmr.org.

Спустя 20 минут возгорание удалось ликвидировать. Volkswagen обгорел частично. Lexus восстановлению не подлежит.

Специалисты выясняют причину происшествия.

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