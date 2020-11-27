Два авто столкнулись лоб в лоб в самом центре столицы (ФОТО)

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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сфатул Цэрий.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, пишет deschide.md. По данным полиции, в больницу попали водитель микроавтобуса и два пассажира.

Движение на участке оказалось затруднено. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

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