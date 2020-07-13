Два авантюриста из Каушан разрушили дамбу, чтобы получить помощь от государства

0

О преступном замысле мужчин стало известно прокуратуре. Теперь подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Двое жителей Каушанского района умышленно разрушили защитную дамбу на берегу реки Днестр, чтобы затопить сельскохозяйственные земли в Штефан-Водском районе и, соответственно, получить помощь от государства. По данным прокуратуры, мужчины связались с водителем экскаватора и попросили помочь с реализацией этой затеи. В результате был затоплен сельскохозяйственный участок с пшеницей, который ранее пострадал из-за засухи.

Мужчины понадеялись, что получат помощь за ущерб, полученный в результате так называемого наводнения. Однако, согласно предварительным выводам специалистов, разрушив защитное сооружение, подозреваемые нанесли государству урон на сумму 1 млн леев.

Один из преступников был помещён в изолятор на 15 дней, а его сообщник находится в розыске. Стоит отметить, что законодательство РМ предусматривает за совершение подобного правонарушения до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее руководством страны было принято решение, что пострадавшие от наводнений населённые пункты и их жители получат помощь от государства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.