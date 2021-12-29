Два агента на севере страны торговали просроченными сладостями и контрафактным алкоголем (ФОТО)

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Полицейские совместно с сотрудниками НАБПП провели проверки среди экономических агентов, которые занимаются производством и сбытом пищевых продуктов.

В ходе проверок были обнаружены продукты с истёкшим сроком годности, которые были упакованы в подарочные наборы для детей. Всего было изъято 87 подарков стоимостью 7000 леев.

Нарушившим экономическим агентам грозит штраф от 1200 до 4500 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года, а также штраф от 3000 до 6000 леев за продажу товаров с истёкшим сроком годности.

В Дондюшанах был выявлен 61-летний мужчина, занимавшийся изготовлением и продажей контрафактной алкогольной продукции. В ходе обысков в его доме и автомобиле полиция обнаружила 14 пластиковых ёмкостей объёмом 20 литров каждая и 50 бутылок объёмом 1,5 литра. Всего было изъято 355 литров алкоголя стоимостью около 50 000 леев.

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