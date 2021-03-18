Дурной пример заразителен? После президентуры и Национальный орган по неподкупности планирует обновить мебель

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Про кризис не слышали? Национальный орган по неподкупности запланировал масштабные приобретения в 2021 году. В их числе – новая мебель. Руководство ведомства планирует потратить на неё 600 тысяч леев.

Ещё во столько же обойдутся аксессуары для компьютеров, радио, ТВ и т.д. 200 тысяч леев потратят на новые сейфы, еще 200 – на техническое оборудование.

Общий фонд закупок составляет 5,5 млн леев. План был одобрен и подписан председателем НОН Родикой Анточ, пишет ntv.md.

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