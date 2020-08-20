Думбрэвяну совершила рабочий визит в Гагаузию

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну совершила сегодня рабочий визит в Гагаузию, чтобы на месте обсудить проблемы, с которыми сталкивается администрация автономии в разрешении ситуации с COVID-19.

– Как я говорила и ранее, мы активируем дополнительное отделение для детей на 20 мест в больнице Чадыр-Лунги и отделение интенсивной терапии в больнице Комрата (6 мест). Благодарю власти и коллег за оперативность и сотрудничество. Мы предоставим помощь для оснащения отделений необходимым медицинским оборудованием, чтобы они работали в полную силу, – отметила министр.

Думбрэвяну также рассказала, что в Гагаузию поступят новые машины скорой помощи – в скором времени партия прибудет в Молдову из Турции. Власти также ищут возможности развития лаборатории в данном регионе.

– Для нас является приоритетом консолидация сети лабораторий на национальном уровне для того, чтобы мы справились с пандемией, а также с другими инфекционными заболеваниями, – подчеркнула глава Минздрава.

В ходе визита обсуждалась также подготовка к новому учебному году с учетом ситуации, связанной с коронавирусом.

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