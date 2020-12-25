Думбрэвяну: Пусть теперь те, кто раздавал советы в Facebook, воплощают их в жизнь

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После отставки Виорики Думбрэвяну и госсекретарей Министерства здравоохранения регулировать ситуацию в данной области будут новый назначенный секретарь и команды профильных ведомств. В то же время те, кто всё это время обвиняли министерство в неправильном управлении пандемической ситуацией, теперь могут показать, на что способны они. Об этом Думбрэвяну заявила в рамках передачи на частном телеканале.

В ноябре 2019 года, когда ушло прежнее правительство, ушли и госсекретари, остался только один человек. Сейчас происходит то же самое. Государственные секретари имеют право уходить вместе с руководящими лицами. Пусть теперь те, кто раздавал советы в Facebook, реализовывают их, – отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Думбрэвяну добавила, что будет продолжать поддерживать граждан, пишет unimedia.info.

Мы сделали свою работу. А тех, кто “умничал” и давал советы в Facebook, я призываю прийти и реализовать их на практике. Я с радостью выступлю не только в роли наблюдателя, но и, когда нужно, подключусь, – добавила она.

Виорика Думбрэвяну уходит в отставку 1 января 2021 года вместе с исполняющим обязанности премьер-министра Ионом Кику, а также врио министров экономики и инфраструктуры и финансов.

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