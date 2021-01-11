Думбрэвяну поблагодарила коллег за усилия для получения вакцины от коронавируса: Это результат усердной работы, начатой в 2020 году

Думбрэвяну поблагодарила коллег за усилия для получения вакцины от коронавируса: Это результат усердной работы, начатой в 2020 году
Первая партия прививки от коронавируса может поступить в нашу страну до конца января, а сам процесс вакцинации предположительно начнётся уже в феврале 2021 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ. Процедура будет добровольной и бесплатной. 

На своей странице в соцсети бывший министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну поблагодарила коллег, а также ВОЗ, UNICEF, НАОЗ и других за поддержку, оказанную в процессе разработки Национального плана по иммунизации и обеспечению Республики Молдова вакциной от коронавируса. Она отметила, что это – результат усердной работы, начатой ещё в 2020 году.

– Мы приложили все усилия для того, чтобы система здравоохранения Молдовы была готова к этому процессу, вне зависимости от типа вакцины, которая поступит в нашу страну, – подчеркнула Думбрэвяну. 

Ранее мы сообщали, что на первом этапе вакцину получат медицинские работники. На втором – пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, работники образовательной системы, соцработники, работники пенитенциарных учреждений и так далее. На третьем этапе доступ к вакцине получат и остальные категории населения.

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