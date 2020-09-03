Думбрэвяну опровергла ложь в СМИ: Я прохожу лечение в Молдове

Думбрэвяну опровергла ложь в СМИ: Я прохожу лечение в Молдове

Министр здравоохранения ответила на лживую информацию о том, что она якобы лечится от коронавируса в Германии. 

– Я прохожу лечение, выписанное молдавскими врачами, верю в их профессионализм и в то, что я выздоровею. Я лечусь здесь, дома, и мне очень жаль, что в публичном пространстве появляются лживые новости, которые очерняют и сводят на нет усилия врачей, жертвующих собственными жизнями ради жизней пациентов, – написала она на своей странице в соцсети. 

Виорика Думбрэвяну призвала всех беречь себя и близких и пожелала гражданам здоровья.

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