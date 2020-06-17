Думбрэвяну опровергла ложь СМИ: Мест в больницах достаточно, тесты есть! (ВИДЕО)

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Количество мест в Центре COVID-19 на Moldexpo будет увеличено. Об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она также отметила, что уже начался процесс подготовки мест и в Институте фтизиопульмонологии, куда будут доставлять граждан с уже подтвержденным диагнозом.

Кроме того, была активирована вторая клиника при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Было принято решение, что пациенты больниц “Святая Троица” и “Тома Чорбэ” с легкими формами коронавируса будут переведены в первую клинику Минздрава, а в эти медучреждения будут доставлять граждан, которую нуждаются в более интенсивном наблюдении.

Распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что в отделениях интенсивной терапии якобы больше нет мест, Думбрэвяну назвала ложью.

– Места у нас есть – не только в республиканских, но и в муниципальных и районных больницах, – сказала она.

Думбрэвяну также отметила, что вчера состоялось онлайн-заседание с директорами всех больниц, в рамках которого последние получили указание перепрофилировать в случае необходимости некоторые отделения для приема больных с коронавирусом. Каждое медучреждение, подчеркнула она, должно иметь резерв в 20 мест.

– На данный момент мы готовим все платформы для того, чтобы мы могли оказать помощь всем пациентам, если цифра заболевших вырастет, – подчеркнула министр.

Она добавила, что очаги коронавируса на данный момент зарегистрированы не только в примарии Бельц, но и в других местах, в том числе речь об экономических агентах. Думбрэвяну также отметила, что тестов на обнаружение коронавируса хватит еще на 1,5 месяца, но уже организовывается закупка новой партии. Централизованно приобретут и защитное снаряжение для врачей.

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