Думбрэвяну обличила очередную ложь Санду

0

В госбюджете предусмотрено 15 миллионов леев для приобретения вакцины против COVID-19. С таким уточнением выступила бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она также опубликовала подтверждающие это документы, после того как накануне Майя Санду заявила, что правительство Иона Кику не выделило средства для покупки прививки.

Так, Думбрэвяну подчеркнула, что 30 ноября прошлого года правительство утвердило проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2021 год, в котором предусмотрены 45 млн леев – в том числе для покупки вакцины от коронавируса. После принятия данного документа Координационный совет, отвечающий за приоритеты в использовании финансовых средств, решил выделить 5 млн леев на приобретение прививки. Помимо этого, еще 10 млн леев были предусмотрены в резервном фонде Национальной компании медицинского страхования.

– Подводя итог, для тех, кто не знает и даже не хочет знать, на данный момент в фондах обязательного медицинского страхования есть по меньшей мере 15 млн леев для покупки вакцины от коронавируса, – отметила Думбрэвяну, добавив, что средства могут быть также выделены из интервенционного фонда, а также из резервного фонда правительства.

Она призвала политиков и специалистов консолидировать усилия для обеспечения населения Молдовы вакциной и воздержаться от критических и бесполезных для здоровья граждан деклараций.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.