Думбрэвяну назвала самолечение и позднее обращение к врачам причинами высокой смертности от COVID-19 (ВИДЕО)

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Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну утверждает, что у молдаван есть “необыкновенная” тенденция самолечения дома, даже от COVID-19. По её словам, пишет ipn.md, в некоторых случаях смерть граждан произошла в результате позднего обращения к врачу.

ВОЗ заявила об эффективности одного препарата в лечении COVID-19. Была необычайно активная тенденция со стороны населения приобрести этот препарат в аптеках. У нас отмечается отрицательная тенденция лечения. Есть люди, которые умерли, к сожалению, из-за позднего обращения к врачу. Очень многие из них много лет не обращались к семейному врачу из-за отсутствия доверия в медицинскую систему. В данных условиях наше ключевое обращение состоит в следующем: когда у человека есть симптомы, проблемы со здоровьем, обязательно нужно обращаться к врачу, – заявила Думбрэвяну в ходе передачи “Puterea A Patra” на телеканале N4.

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