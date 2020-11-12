Дубоссары поддержат на выборах Игоря Додона (ВИДЕО)

Дубоссары поддержат на выборах Игоря Додона (ВИДЕО)

Изман Ольга – жительница села Моловата Дубоссарского района. Голосовать 15 ноября она будет за Игоря Додона, потому что считает, что именно он достоин быть президентом страны.

– Это человек, которому можно доверять. Вижу, как много хорошего он сделал: отремонтировал в селе дороги, помог со строительством церкви. Я люблю своё село, люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона, – рассказала она.

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