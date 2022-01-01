ДТП за 50 минут до нового года: женщина скончалась на месте, ещё двое пострадали

54-летняя женщина погибла на месте, а 20-летняя девушка и 29-летний мужчина пострадали в результате аварии, произошедшей за 50 минут до нового года вблизи села Гиндешть Флорештского района.

По информации полиции, 29-летний мужчина за рулём Opel Astra не справился с управлением из-за густого тумана и врезался в парапет. Известно, что водитель был трезв, сообщает unimedia.info.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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