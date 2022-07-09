ДТП во Флорештах: машина перевернулась на крышу, есть пострадавшие

0

Две женщины получили травмы и были госпитализированы после аварии, которая произошла накануне в селе Ченуша Флорештского района.

По предварительным данным, на дороге столкнулись грузовик и автомобиль Audi, за рулём которого находилась 38-летняя женщина. Водительница выехала на обгон грузовика, но не справилась с управлением и вылетела с трассы. Машина перевернулась на крышу, передаёт deschide.md.

В результате ДТП травмы получила водитель легковушки и её 64-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в районную больницу Флорешт.

Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.