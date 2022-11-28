ДТП в Вулканештах: водитель BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

ДТП в Вулканештах: водитель BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

Неосторожное вождение стало причиной дорожно-транспортного происшествия в Вулканештах, в результате которого пострадал человек.

30-летний житель села Етулия на повороте не справился с управлением автомобиля BMW, сбил ограждение и вылетел на тротуар, где совершил наезд на 31-летнего пешехода, передаёт gagauzinfo.md. Последний получил травмы и был госпитализирован.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md