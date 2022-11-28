ДТП в Вулканештах: водитель BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

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Неосторожное вождение стало причиной дорожно-транспортного происшествия в Вулканештах, в результате которого пострадал человек.

30-летний житель села Етулия на повороте не справился с управлением автомобиля BMW, сбил ограждение и вылетел на тротуар, где совершил наезд на 31-летнего пешехода, передаёт gagauzinfo.md. Последний получил травмы и был госпитализирован.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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