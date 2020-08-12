ДТП в Вулканештах: лихач снёс дерево и забор частного дома (ФОТО)

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За рулём автомобиля Mercedes находился 21-летний местный житель. Очевидцы допускают, что водитель был пьян, и отмечают, что скорость автомобиля была очень высокой.

Сильным ударом машина снесла растущее на обочине дерево, после чего автомобиль врезался в забор частного дома, пишет gagauzinfo.md. Водитель получил травмы и был доставлен в районную больницу Вулканешт.

По факту аварии проводится проверка.

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