ДТП в Унгенах: трое попали в больницу из-за пьяного водителя

ДТП в Унгенах: трое попали в больницу из-за пьяного водителя

Серьёзная авария произошла на участке трассы между Унгенами и Бельцами. Машина врезалась в дерево, водитель и двое пассажиров госпитализированы.

Как сообщили в полиции, 35-летний водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. По результатам проверки у водителя была выявлена концентрация алкоголя в 0,95 мг/л, пишет tv8.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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