ДТП в Трушенах: автомобиль перевернулся, пассажир в больнице (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне днём.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, водитель по неустановленным причинам потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги и на обочине перевернулась, пишет echipa.md.

Автовладелец не пострадал, а 34-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей. Его на “скорой” доставили в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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