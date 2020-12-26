ДТП в Трушенах: автомобиль перевернулся, пассажир в больнице (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне днём.
Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, водитель по неустановленным причинам потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги и на обочине перевернулась, пишет echipa.md.
Автовладелец не пострадал, а 34-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей. Его на “скорой” доставили в больницу.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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