ДТП в Тирасполе: зазевавшийся водитель маршрутки “догнал” джип (ВИДЕО)

ДТП в Тирасполе: зазевавшийся водитель маршрутки “догнал” джип (ВИДЕО)

В Тирасполе 13 августа произошло серьёзное ДТП. На перекрёстке маршрутное такси столкнулось с автомобилем Mitsubishi.

В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, передаёт mvdpmr.org.

Как выяснилось, 60-летний мужчина, управлявший джипом, при повороте остановился, чтобы уступить дорогу транспорту, едущему по главной. Водитель маршрутки не выбрал безопасную дистанцию и “догнал” машину сзади.

По факту аварии ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md