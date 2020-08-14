ДТП в Тирасполе: зазевавшийся водитель маршрутки “догнал” джип (ВИДЕО)

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В Тирасполе 13 августа произошло серьёзное ДТП. На перекрёстке маршрутное такси столкнулось с автомобилем Mitsubishi.

В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, передаёт mvdpmr.org.

Как выяснилось, 60-летний мужчина, управлявший джипом, при повороте остановился, чтобы уступить дорогу транспорту, едущему по главной. Водитель маршрутки не выбрал безопасную дистанцию и “догнал” машину сзади.

По факту аварии ведётся разбирательство.

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