ДТП в Тирасполе: водитель троллейбуса влетел в столб

ДТП в Тирасполе: водитель троллейбуса влетел в столб

Инцидент произошел по улице Карла Либкнехта. Троллейбус 19А «Бендеры – Тирасполь» въехал в железобетонную электроопору. 

По словам водителя, ему стало плохо – «помутнело в глазах». В аварии никто не пострадал. У троллейбуса механические повреждения. Восстановления потребует железобетонный столб, пишет novostipmr.com.

Водитель троллейбуса был направлен в наркологию на медицинское освидетельствование. Предварительно он трезв.

Госавтоинспекторы проводят разбирательство.

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