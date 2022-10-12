ДТП в Тирасполе: водитель не пропустил «скорую»

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Автомобиль скорой помощи двигался по улице с включёнными спецсигналами. Бригада спешила на срочный вызов.

Когда неотложка проезжала перекрёсток, для неё горел красный сигнал светофора. В это же время по улице на зелёный двигалась «Волга». За рулём находился 19-летний водитель. Молодой человек говорит, что спецсигналов он не слышал.

Произошло столкновение. «Скорую» по инерции отбросило на «Фольксваген», который стоял на встречке. После неотложка зацепила «Тойоту», пишет mvdpmr.org.

Медработников – фельдшера и врача – доставили в больницу. У врача диагностировали черепно-мозговую травму, фельдшер не пострадал. Никто из находившихся в «Волге», «Тойоте» и «Фольксвагене» также не пострадал.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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